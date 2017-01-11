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Мошенники с Волыни и Африки заработали на студентах полмиллиона (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7873/65_main.1484149850.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/65_tn.1484149850.jpg Запад Парни нелегально переправляли  в соседнюю Польшу учащихся украинских ВУЗов

Мошенники с Волыни и Африки заработали на студентах полмиллиона (фото)

Сегодня, 17:50

Парни нелегально переправляли  в соседнюю Польшу учащихся украинских ВУЗов

На Волыни разоблачили банду молодых "дельцов", которые за четыре месяца нелегально переправили за границу более десяти африканских студентов и заработали на этом около полумиллиона гривен.

"25-летний житель Любомльского района приобщил к преступной компании еще одного жителя Волыни и двух граждан Республики Гвинея. Их цель – наладить незаконное пересечение государственной границы иностранцами, которые хотят попасть в Республику Польша. Злоумышленники  брали с "туристов"  от одной до полторы тысячи долларов США", – сообщает волынская полиция.

Всего "бизнесмены" заработали почти 18 тыс. долларов и успели переправить в Польшу 12 иностранцев, среди которых – граждане Республики Конго, Гвинеи и Сирии. Большинство из них – студенты, которые учились в украинских ВУЗах.

Сейчас трое членов этой банды  находятся под стражей в следственном изоляторе Луцка. Еще один – под домашним арестом.

Все нелегалы, которые незаконно попали в Польшу, будут возвращены на территорию Украины. Виновным грозит лишение свободы от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно на Закарпатье полицейские вместе с пограничниками задержали шестерых вьетнамцев, которых переправщики закрыли в отельном комплексе, и забыли о них.
Польша, студенты, нелегалы, Волынь, полицейские

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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