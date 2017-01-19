Львов оказался на грани экологической катастрофы из-за мусора (видео)

Мэр Садовый жалуется, что отходы не хочет принимать ни один город

Из-за мусора Львов в шаге от чрезвычайной ситуации. А ее масштабы могут почувствовать жители соседних государств. Об этом предупредил мэр Андрей Садовый.

По его словам, Львов живет в условиях мусорной блокады уже восемь месяцев. До сих пор не дождался никакой помощи от центральной власти. Сейчас перевозчикам, которые ранее забирали отходы из Львова, некуда его девать.

В связи с этим в львовском горсовете созывают внеочередную сессию.

Напомним, после пожара и обрушения на Грибовицкой свалке в мае прошлого года, когда погибли три человека, полигон закрыли. Принимать отходы из Львова не согласны ни в одном городе и поселке. А машины с львовским мусором активисты останавливали в различных областях Украины – его тайком сбрасывали вдоль дорог или на территориях заброшенных предприятий.

Найти участок для обустройства нового полигона и построения мусороперерабатывающего завода львовской власти до сих пор не удалось. Под вопросом – и запуск сортировочной станции во Львове – горожане не раз митинговали в знак протеста против ее работы в пределах города.

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