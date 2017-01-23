Львовская область и Прикарпатье – самые аварийные в стране

Рост числа ДТП в этих регионах составляет от 10 до 50%, но показатели продолжают расти

За минувшие сутки на дорогах Украины погибло шесть человек, еще 46 получили травмы.

"Критической по уровню аварийности остается ситуация в Ивано-Франковской области (от 50% ДТП и выше)", – сообщают пресс-службе ГУ Нацполиции Украины.

Высокий уровень аварийности, где рост количества ДТП – от 10% до 50%, зафиксирован и в соседней Львовской области.

Напомним, недавно возле Львова в ДТП одновременно попали 12 автомобилей.