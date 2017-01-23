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Львовская область и Прикарпатье – самые аварийные в стране http://www.segodnya.ua/img/article/7907/58_main.1485162472.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/58_tn.1485162472.jpg Запад Рост числа ДТП в этих регионах составляет от 10 до 50%, но показатели продолжают расти

Львовская область и Прикарпатье – самые аварийные в стране

Сегодня, 11:07

Рост числа ДТП в этих регионах составляет от 10 до 50%, но показатели продолжают расти

На дорогах часо происходят жуткие ДТП. Фото: youtube.com
На дорогах часо происходят жуткие ДТП. Фото: youtube.com

За минувшие сутки на дорогах Украины погибло шесть человек, еще 46 получили травмы.

"Критической по уровню аварийности остается ситуация в Ивано-Франковской области (от 50% ДТП и выше)", – сообщают  пресс-службе ГУ Нацполиции Украины.

Высокий уровень аварийности, где рост количества ДТП – от 10% до 50%, зафиксирован и в соседней Львовской области.

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Напомним, недавно возле Львова в ДТП одновременно попали 12 автомобилей.
ДТП, травмы, Прикарпатье, львовская область

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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