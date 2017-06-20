Сеть подорвало видео разборок с львовскими копами на трассе
Относительно патрульных инспекторов в полиции начали служебное расследование
В сети появилось видео, как на трассе двое алчных патрульных остановили водителя авто, а потом сами же попали в тупик, не зная, чем аргументировать "нарушителю" с камерой свои действия.
"В отношении сотрудников сектора реагирования патрульной полиции Пустомытовского отделения полиции, которые на трассе Киев - Чоп останавливали транспортные средства, назначено служебное расследование", – сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.
В данный момент эти сотрудники отстранены от несения службы, их действиям, как обещают в полиции, будет дана надлежащая оценка.
Напомним, на Закарпатье копы со стрельбой задержали опасных преступников.
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