Сеть подорвало видео разборок с львовскими копами на трассе

Сегодня, 11:09

Относительно патрульных инспекторов в полиции начали  служебное расследование

Двое копов в один день стали знаменитыми. Фото: скриншот
Двое копов в один день стали знаменитыми. Фото: скриншот

В сети появилось видео, как на трассе двое алчных патрульных  остановили водителя авто, а потом сами же попали в тупик, не зная, чем аргументировать "нарушителю" с камерой  свои действия.

"В отношении сотрудников сектора реагирования патрульной полиции Пустомытовского отделения полиции, которые на трассе Киев - Чоп останавливали транспортные средства, назначено служебное расследование", – сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

В данный момент эти сотрудники отстранены от несения службы, их действиям, как обещают в полиции, будет дана надлежащая оценка.

Напомним, на Закарпатье копы со стрельбой задержали опасных преступников.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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