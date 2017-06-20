Сеть подорвало видео разборок с львовскими копами на трассе

В сети появилось видео, как на трассе двое алчных патрульных остановили водителя авто, а потом сами же попали в тупик, не зная, чем аргументировать "нарушителю" с камерой свои действия.

"В отношении сотрудников сектора реагирования патрульной полиции Пустомытовского отделения полиции, которые на трассе Киев - Чоп останавливали транспортные средства, назначено служебное расследование", – сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

В данный момент эти сотрудники отстранены от несения службы, их действиям, как обещают в полиции, будет дана надлежащая оценка.

Напомним, на Закарпатье копы со стрельбой задержали опасных преступников.