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Львовские копы на авто слетели с дороги и врезались бетоную ограду (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/60_main.1484823272.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/60_tn.1484823272.jpg Запад По предварительной информации, водитель не справился с управлением

Львовские копы на авто слетели с дороги и врезались бетоную ограду (фото)

Сегодня, 12:54

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

Сегодня во Львове на ул. Стрыйской машина патрульной полиции слетела на обочину, и врезалась в бетонное ограждение, что граничит с  подземным переходом.Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Львова.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и это привело к столкновению. Никто не пострадал. Остальные обстоятельства ДТП выясняются. 

Напомним, недавно во Львове, с результате аварии, которая произошла около шести утра на ул. Шевченко, служебная "Toyota Prius" полицейских перевернулась на крышу.
ДТП, Львов, Toyota Prius, копы

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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