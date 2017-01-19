Львовские копы на авто слетели с дороги и врезались бетоную ограду (фото)

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

Сегодня во Львове на ул. Стрыйской машина патрульной полиции слетела на обочину, и врезалась в бетонное ограждение, что граничит с подземным переходом.Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Львова.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и это привело к столкновению. Никто не пострадал. Остальные обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, недавно во Львове, с результате аварии, которая произошла около шести утра на ул. Шевченко, служебная "Toyota Prius" полицейских перевернулась на крышу.