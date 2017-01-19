Львовские копы на авто слетели с дороги и врезались бетоную ограду (фото)
По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Сегодня во Львове на ул. Стрыйской машина патрульной полиции слетела на обочину, и врезалась в бетонное ограждение, что граничит с подземным переходом.Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Львова.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и это привело к столкновению. Никто не пострадал. Остальные обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, недавно во Львове, с результате аварии, которая произошла около шести утра на ул. Шевченко, служебная "Toyota Prius" полицейских перевернулась на крышу.
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