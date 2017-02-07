Львовские спасатели показали, как взрывается лед на реке (видео)

Сегодня, 13:59

Длина ледового затора на р. Стрый, который мог привести к подтоплению домов, составляла около километра

После5 взрыва река &quot;ожила&quot;. Фото: ГСЧС
После5 взрыва река "ожила". Фото: ГСЧС

Из-за резкой смены погоды – повышения температуры и  дождя,  в Турковском районе на реке Стрый образовался ледовый затор длиной 1 000 м. Чтобы избежать подтопления домов и земельных участков, пиротехническая  группа спасателей  в двух местах по течению  реки, заложила тротил  по 0,8 кг, и подорвала ледовые глыбы.

В результате подрыва затор продвинулся на 1 200 м. По информации пресс-службы ГСЧС Львовской области, от льда  сразу освободилось  место, где  р. Яблонька впадает р. Стрый.

Напомним, недавно на Закарпатье в первой половине дня с гор сошло шесть снежных лавин.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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