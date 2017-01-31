Львовский мусор ищет "дом": в Яворовском районе зреют протесты и саботаж
Предприятие по переработке мусора должно находиться в 3 км от населенного пункта
Пока львовский мусор продолжает искать себе новое пристанище, а решение о строительстве мусороперерабатывающего предприятия остается на бумаге, в самом Яворовском районе разгорелись нешуточные страсти. Местные жители грозятся перекрывать международную трассу на ПП "Краковец", а депутаты райсовета созвали внеочередную сессию, где высказали категорическое "нет" обустройству свалки или завода на территории бывшего государственного горно-химического предприятия "Сера".
"Депутаты райсовета, сельские и поселковые председатели, мэры городов приняли обращение к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины, Львовской ОГА, в котором выражен протест против намерений обустроить свалку и завод по переработке мусора на этой территории", – сообщает пресс-служба Яворовского райсовета.
Местные политики также требуют у органов государственной исполнительной власти отменить принятые нормативно-правовые акты о выделении земельного участка для обустройства полигона ТБО и "мусорного" завода.
"Ведь эти объекты будут находиться в тесном соседстве с многонаселенным городом Новояворовск, санаторием "Шкло", где лечат целебной водой "нафтуся", Яворовским военным полигоном, испытания на котором вредят экологии еще с середины прошлого века. Кроме того, на месте затопленного карьера бывшей "Серы" находится самое чистое и большое в области искусственное озеро. Не стоит забывать про Яворовский национальный природный парк, и Креховский монастырь", – рассказал Сегодня.ua депутат Новояворовского горсовета Богдан Кондра.
А главное, по словам Кондры, согласно нормативам, такое предприятие должно находиться в трех километрах от любого населенного пункта, а в данном случае, расстояние к первому жилому дома не превышает 500 метров.
По словам депутата, внеочередные сессии, где подписались под "нет" будущей стройке, прошли в селе Старичи, Шкло, городе Новояворовск и еще нескольких поселках.
Напомним, будущий полигон по переработке твердых бытовых отходов планируют строить на территории бывших горно-химических предприятий Яворивского ГГХП "Сера", площадью 12,5 га. Такое решение приняли во время совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям 27 января, куда прибыл украинский премьер Владимир Гройсман.
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