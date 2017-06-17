Львовский прокурор просила за 260 тысяч грн "замять" дело о рейдерстве

17 Июня 2017, 23:38

Речь идет о нежилом помещении стоимостью более 3 млн грн, относительно которого был выявлен факт рейдерства


Фото: Национальная полиция, Facebook

Фото: Национальная полиция, Facebook

Фото: Национальная полиция, Facebook

В одном из кафе Львова задержали прокурора, которая пыталась передать правоохранителям часть суммы в 260 тысяч грн, которую она пообещала за прекращение расследования дела о рейдерстве. Об этом в Facebook сообщает Национальная полиция Украины.

Она принесла 5 тысяч долларов (около 130 тысяч грн по курсу Нацбанка Украины), которые пыталась передать сотрудникам управления защиты экономики Главного управления Нацполиции во Львовской области.

По информации полиции, речь идет о нежилом помещении стоимостью более 3 млн грн, относительно которого был выявлен факт рейдерства.

"В рамках уголовного производства, открытого следствием полиции области, правоохранители установили схему, по которой злоумышленники завладели имуществом, а также лиц, причастных к сделке. Так, на основании фиктивных документов суд вынес решение, в результате которого объект недвижимости оказался в распоряжении злоумышленников", – сказано в сообщении.

Прокурор предложила "замять" дело за 260 тысяч грн. Следствие продолжается. По месту жительства задержанной проходят санкционированные судом обыски.
взятка, прокурор, взяточничество, рейдерство, задержали

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"Сегодня"

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