Львовянин ограбил два дома тещи на 300 тысяч гривен

27-летний львовянин обокрал свою тещу на 300 тысяч гривень. Из двух домов похитили 1700 долларов, 300 евро, 70 тысяч гривен, а также ювелирные украшения и одежду.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Женщина пожаловалась в полицию, что обокрали дом в Шевченковском районе Львова, а также особняк в Жовковском районе, отметили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

25 декабря 48-летняя львовянка обратилась в полицию. Общая сумма нанесенного ущерба – 300 тысяч гривен.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен зять заявительницы, 27-летний житель Львова.