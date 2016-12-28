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Львовянин ограбил два дома тещи на 300 тысяч гривен http://www.segodnya.ua/img/article/7837/20_main.1482867086.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/20_tn.1482867086.jpg Запад Женщина пожаловалась в полицию

Львовянин ограбил два дома тещи на 300 тысяч гривен

Вчера, 22:01

Женщина пожаловалась в полицию

Из двух домов похитили деньги, ювелирные украшения и одежду, фото nedelya40.ru
Из двух домов похитили деньги, ювелирные украшения и одежду, фото nedelya40.ru

27-летний львовянин обокрал свою тещу на 300 тысяч гривень. Из двух домов похитили 1700 долларов, 300 евро, 70 тысяч гривен, а также ювелирные украшения и одежду.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Женщина пожаловалась в полицию, что обокрали дом в Шевченковском районе Львова, а также особняк в Жовковском районе, отметили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

25 декабря 48-летняя львовянка обратилась в полицию. Общая сумма нанесенного ущерба – 300 тысяч гривен.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен зять заявительницы, 27-летний житель Львова.
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