Маленький спасатель: мальчик вынес из горящего дома младших брата и сестру

Сегодня, 14:55

Третьеклассник первым заметил огонь, спас младших детей и успел выключить в доме свет


В Тернопольской области девятилетний мальчик вынес из горящего дома младших брата и сестру, а потом спас и дом.

В тот день взрослые отдыхали в летней кухне. Трехлетнюю Вику и двухлетнего Максима положили спать в доме. Чтобы детям было теплее, разожгли печку. Огонь из печи распространился на домашние вещи. Дети оказались в самом эпицентре.

Володе девять лет. Парень первым заметил огонь в доме. Сначала выбежал позвать родителей, а после бросился спасать брата и сестру.

Когда вынес младших детей, он успел еще и выключить в доме свет. Спасатели прибыли на вызов через пять минут.

 
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"Сегодня"

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