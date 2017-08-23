Аваков надеется на возвращение улетевшего в Швейцарию Дыминского

На сегодня был запланирован допрос владельца "Карпат", авто которого причастно к смертельному ДТП

Министр внутренних дел Арсен Аваков надеется, что в среду, 23 августа, президент футбольного клуба "Карпаты" и медиахолдинга "ZIK" Петр Дыминский, явится на допрос по делу ДТП, в котором погибла молодая женщина. Об этом Аваков сообщил сайту "Украинские новости".

"Он должен явиться на допрос сегодня... полагаю, явится", – сказал министр.

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По словам Авакова, если Дыминский не придет, то правоохранители будут принимать соответствующие меры.

Напомним, допрос бизнесмена Дыминского, который может быть причастен к смертельному ДТП во Львовской области, назначен на 23 августа, ему уже вручена повестка. В то же время стало известно, что во вторник бизнесмен вылетел в Швейцарию.