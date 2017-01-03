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Во Львове горело здание завода "Электрон" (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/30_main.1483462015.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/30_tn.1483462015.jpg Запад По предварительным данным, шестеро пожарных попали в больницу, трое из них получили ожоги

Во Львове горело здание завода "Электрон" (фото,видео)

Сегодня, 18:52

По предварительным данным, шестеро пожарных попали в больницу, трое из них получили ожоги

Во Львове произошел мощный пожар. Пламя охватило одно из зданий завода, принадлежащее заводу "Электрон". В данное время производственная площадь, по предварительным данным, арендуется одной  из частных фирм.

"3 января в 13.17 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на втором этаже здания по ул. А. Стороженко,32. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили возгорание в помещении частного предприятия", – сообщает пресс-служба ГСЧС.

К ликвидации пожара были привлечены 62 спасателей и 12 единиц  техники. По информации спасателей, пожар локализовали в 16.15. Угрозы распространения огня нет.  Ликвидация продолжается.

В то же время участники Варта-1 Facebook.com сообщают, что троих пожарных "скорая" с ожогами забрала в больницу, а затем госпитализировали еще троих.

Напомним, недавно в одном из ночных клубов Львова  ночью произошел пожар.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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