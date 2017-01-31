Москаль предлагает отправить в Авдеевку дровесину, которая застряла на Закарпатье

Сегодня, 19:08

Склады области  забиты дровами, которые в обход закону собирались отравить на экспорт

Москаль предлагает согреть Авдеевку. Фото: slovoidilo.ua
Москаль предлагает согреть Авдеевку. Фото: slovoidilo.ua

Геннадий Москаль обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой отправить из Закарпатья в замерзающую Авдеевку около двухсот вагонов древесины.

"В течение минувшего года гослесхозы со всей Украины под видом дров пытались вывезти в ЕС огромную массу древесины, которую мы остановили на границе. Эксперты установили, что это  дерево, запрещенное для экспорта. При этом некоторые зарубежные фирмы-получатели принадлежат российским владельцам. Сейчас склады Закарпатья забиты остановившимися "дровами", всего их собралось около двухсот железнодорожных вагонов", – отмечает председатель Закарпатской ОГА.

По словам Москаля, вся эта древесина не арестована судом.

"Такими вещами должны заниматься как раз государственные структуры, а не волонтеры. Часть леса при этом можно отдать на передовую нашим военным для строительства укреплений и обогрева", – добавляет губернатор.

Напомним, сегодня, 31 января, президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке (Донецкая область) в связи с эскалацией конфликта и обострением гуманитарного положения в данном районе.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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