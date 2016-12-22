Мужчина на иномарке пытался "прорвать" украино-польскую границу

Житель Львовской области пытался прорваться через пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе. Как рассказали в Госпогранслужбе, инцидент произошел вечером 21 декабря.

"45-летний водитель микроавтобуса "Фольксваген" не выполнил указание работников фискальной службы о дополнительной проверке автомобиля. Вместо того, чтобы направить микроавтобус в бокс, он направился к выезду из пункта пропуска, не справился с управлением и ударил машину другого путешественника. Пограничники задержали водителя, а его автомобиль направили на дополнительный осмотр. Никаких запрещенных товаров и предметов обнаружено не было, сам водитель объяснил свои действия нервозностью и неосмотрительностью", – пояснили пограничники.

Несмотря на отсутствие возможной контрабанды, "опрометчивого" водителя, жителя Львовской области, привлекли к административной ответственности за нарушение режима в пункте пропуска. Также на него был составлен протокол по статье "Злостное неповиновение законному требованию работника Государственной пограничной службы Украины".