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Мужчина на иномарке пытался "прорвать" украино-польскую границу http://www.segodnya.ua/img/article/7820/50_main.1482410712.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/50_tn.1482410712.jpg Запад Свой поступок водитель объяснил плохими нервами

Мужчина на иномарке пытался "прорвать" украино-польскую границу

Сегодня, 14:43

Свой поступок водитель объяснил плохими нервами

Водителя задержали. Фото: Госпогранслужба
Водителя задержали. Фото: Госпогранслужба

Житель Львовской области пытался прорваться через пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе. Как рассказали в Госпогранслужбе, инцидент произошел вечером 21 декабря.

"45-летний водитель микроавтобуса "Фольксваген" не выполнил указание работников фискальной службы о дополнительной проверке автомобиля. Вместо того, чтобы направить микроавтобус в бокс, он направился к выезду из пункта пропуска,  не справился с управлением и ударил машину другого путешественника. Пограничники задержали водителя, а его автомобиль направили на дополнительный осмотр. Никаких запрещенных товаров и предметов обнаружено не было, сам водитель объяснил свои действия нервозностью и неосмотрительностью", – пояснили пограничники.

Несмотря на отсутствие возможной контрабанды, "опрометчивого" водителя, жителя Львовской области, привлекли к административной ответственности за нарушение режима в пункте пропуска. Также на него был составлен протокол по статье "Злостное неповиновение законному требованию работника Государственной пограничной службы Украины".
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Вы сейчас просматриваете новость "Мужчина на иномарке пытался "прорвать" украино-польскую границу". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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