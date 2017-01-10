Мужчина повесился в собственном авто в Мукачево
Тело мужчины обнаружила дочь
Сегодня около 19.30 в г. Мукачево на Закарпатье медики скорой медицинской помощи обнаружили труп мужчины, который повесился в собственном автомобиле "Газель". Эту информацию УНН подтвердили в отделе коммуникации ГУ НП в Закарпатской области.
Известно, что труп мужчины 1961 г.р. обнаружила у собственного дома его дочь, которая и вызвала врачей.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства трагедии выяснят правоохранители.
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