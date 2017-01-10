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Мужчина повесился в собственном авто в Мукачево http://www.segodnya.ua/img/article/7870/43_main.1484078645.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/43_tn.1484078645.jpg Запад Тело мужчины обнаружила дочь

Мужчина повесился в собственном авто в Мукачево

Сегодня, 22:42

Тело мужчины обнаружила дочь

Причины и обстоятельства трагедии выяснят правоохранители. Фото из открытых источников
Причины и обстоятельства трагедии выяснят правоохранители. Фото из открытых источников

Сегодня около 19.30 в г. Мукачево на Закарпатье медики скорой медицинской помощи обнаружили труп мужчины, который повесился в собственном автомобиле "Газель". Эту информацию УНН подтвердили в отделе коммуникации ГУ НП в Закарпатской области.

Известно, что труп мужчины 1961 г.р. обнаружила у собственного дома его дочь, которая и вызвала врачей.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства трагедии выяснят правоохранители.
самоубийца, самоубийство, повесился

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