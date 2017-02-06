Мужчину подстрелили в Ровенской области (фото)

На минувших выходных в Ровенской области подстрелили мужчину.

Как сообщает пресс-служба полиции, 37-летнего работника водного хозяйства с дробным огнестрельным ранением ноги и предплечья доставили в местную больницу.

Фото: полиция

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что около 21 часов во время планового обхода водоемов в селе Лидаво мужчина получил огнестрельное ранение от неизвестного, который находился на другой стороне водоема. Мужчине удалось самостоятельно добраться до дома 57-летнего местного жителя, который и вызвал скорую и полицию", – рассказали правоохранители.

Фото: полиция

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе лиц, стреляли в мужчину.

Фото: полиция

Напомним, в Одессе от полученных огнестрельных ранений в шею скончался 62-летний мужчина, которого ранили из пистолета на Киевском рынке в конце января. С 25 января он находился в больнице.