Мужчину подстрелили в Ровенской области (фото)

Сегодня, 17:26

Работник водного хозяйства получил огнестрельное ранение ноги и предплечья, его госпитализировали

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На минувших выходных в Ровенской области подстрелили мужчину.

Как сообщает пресс-служба полиции, 37-летнего работника водного хозяйства с дробным огнестрельным ранением ноги и предплечья доставили в местную больницу.

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Фото: полиция

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что около 21 часов во время планового обхода водоемов в селе Лидаво мужчина получил огнестрельное ранение от неизвестного, который находился на другой стороне водоема. Мужчине удалось самостоятельно добраться до дома 57-летнего местного жителя, который и вызвал скорую и полицию", – рассказали правоохранители.

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Фото: полиция

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе лиц, стреляли в мужчину.

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Фото: полиция

Напомним, в Одессе от полученных огнестрельных ранений в шею скончался 62-летний мужчина, которого ранили из пистолета на Киевском рынке в конце января. С 25 января он находился в больнице. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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