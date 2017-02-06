Мужчину подстрелили в Ровенской области (фото)
Работник водного хозяйства получил огнестрельное ранение ноги и предплечья, его госпитализировали
На минувших выходных в Ровенской области подстрелили мужчину.
Как сообщает пресс-служба полиции, 37-летнего работника водного хозяйства с дробным огнестрельным ранением ноги и предплечья доставили в местную больницу.
Фото: полиция
"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что около 21 часов во время планового обхода водоемов в селе Лидаво мужчина получил огнестрельное ранение от неизвестного, который находился на другой стороне водоема. Мужчине удалось самостоятельно добраться до дома 57-летнего местного жителя, который и вызвал скорую и полицию", – рассказали правоохранители.
Фото: полиция
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе лиц, стреляли в мужчину.
Фото: полиция
Напомним, в Одессе от полученных огнестрельных ранений в шею скончался 62-летний мужчина, которого ранили из пистолета на Киевском рынке в конце января. С 25 января он находился в больнице.
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