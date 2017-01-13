На Буковине легковушка протаранила микроавтобус: погибли четыре человека (фото)
Еще четыре пассажира микроавтобуса "Мерседес-Спринтер" попали в больницу с различными травмами
В Черновицкой области произошло страшное ДТП, в результате которого четыре человека погибли, и еще четверо получили травмы.
"Авария произошла поздно вечером 12 января, на объездной дороге возле села Чагор Глыбокского района. Как выяснилось, водитель автомобиля "Мерседес-Бенц", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом "Мерседес-Спринтер", – сообщает ГСЧС Черновицкой области.
В результате столкновения водитель и все три пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Тела погибших из разбитой машины деблокировали с помощью специальных инструментов.
Водитель микроавтобуса "Мерседес-Спринтер" и три пассажира с травмами различной тяжести были госпитализированы.
Напомним, на днях на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.
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