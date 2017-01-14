На дорогу Мукачево – Львов снова сошли лавины

Движение транспорта осуществляется по одной полосе

На автодорогу в Западной Украине сошли четыре лавины. Никто не пострадал, сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, 14 января около 7:00 произошел сход снежной лавины объемом около 90 куб. метров на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов (км 164+900). Перекрыта одна полоса, движение осуществлялось по второй полосе в реверсном режиме.

Около 9:30 возле села Деловое Раховского района сошли три снежные лавины (объем 100 куб. метров) на ту же автодорогу.

Движение транспорта осуществляется по одной полосе.

Ранее сообщалось, что в Раховском районе Закарпатской области произошел сход снежной лавины, которая затруднила проезд на автодороге Мукачево-Львов.