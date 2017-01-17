На горном перевале в Закарпатье произошло смертельное ДТП (видео)
События на ТК Украина
Иномарка выехала на полосу встречного движения, где на скорости врезалась в грузовик
Смертельное ДТП произошло на горном перевале в Закарпатье. Три человека погибли. За жизнь еще одного пострадавшего борются врачи.
На трассе не разминулись легковушка с грузовиком. Иномарка выехала на полосу встречного движения, где на скорости врезалась в грузовик.
У водителя грузовика – незначительные телесные повреждения. Водитель иномарки, 27-летний киевлянин, находится в коме.
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