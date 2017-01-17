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На горном перевале в Закарпатье произошло смертельное ДТП (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7891/51_main.1484672616.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/51_tn.1484672616.jpg Запад Иномарка выехала на полосу встречного движения, где на скорости врезалась в грузовик

На горном перевале в Закарпатье произошло смертельное ДТП (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 19:02

Иномарка выехала на полосу встречного движения, где на скорости врезалась в грузовик


Смертельное ДТП произошло на горном перевале в Закарпатье. Три человека погибли. За жизнь еще одного пострадавшего борются врачи.

На трассе не разминулись легковушка с грузовиком. Иномарка выехала на полосу встречного движения, где на скорости врезалась в грузовик.

У водителя грузовика – незначительные телесные повреждения. Водитель иномарки, 27-летний киевлянин, находится в коме.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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