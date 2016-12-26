На Говерле пропал турист из Черновцов: спасатели ведут поиски

Пропавший мужчина выходил со спасателями на телефонную сязь, и сообщил о возможном местонахождении

На Закарпатье спасатели второй день ищут туриста, который заблудился в раойне самой высокой горы Украины.

"Сообщение о заблудившемся туристе поступило 25 декабря в 16.50. Человек потерял ориентир в районе горы Говерла. Для проведения поисков направили спасательную группу в составе пяти человек и одной единицы техники из Рахова. также в поисках участвуют шесть горных спасателей Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения, которые обследовали территорию со стороны Ивано-Франковской области", – сообщает ГСЧС Закарпатья.

Ночью из-за сложных погодных условий поиски были приостановлены, а утром, 26 декабря, спасатели продолжили работу. Около 11.30 с туристом была установлена связь. В телефонном режиме мужчина сориентировал спасателей о возможном местонахождении. Также он сообщил, что состояние его здоровья удовлетворительное.

В настоящее время спасатели движутся навстречу туристу. По предварительным данным, он находится в районе г. Петрос Раховского района.

Напомним, недавно во время прохождения туристического маршрута в районе г. Пип Иван Раховского района потеряли ориентир и заблудились трое туристов.