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На Говерле пропал турист из Черновцов: спасатели ведут поиски http://www.segodnya.ua/img/article/7831/79_main.1482754967.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/79_tn.1482754967.jpg Запад Пропавший мужчина выходил со спасателями на телефонную сязь, и сообщил  о возможном местонахождении

На Говерле пропал турист из Черновцов: спасатели ведут поиски

Сегодня, 19:25

Пропавший мужчина выходил со спасателями на телефонную сязь, и сообщил  о возможном местонахождении

Турист потерялся на Говерле. Фото: ГСЧС
Турист потерялся на Говерле. Фото: ГСЧС

На Закарпатье спасатели второй день  ищут туриста, который  заблудился в раойне самой высокой горы  Украины.

"Сообщение о заблудившемся туристе поступило 25 декабря в 16.50. Человек потерял ориентир в районе горы Говерла. Для проведения поисков направили спасательную группу в составе пяти человек и одной единицы техники из Рахова. также в поисках участвуют шесть горных спасателей Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения, которые обследовали территорию со стороны Ивано-Франковской области", – сообщает ГСЧС Закарпатья.

Ночью из-за сложных погодных условий поиски были приостановлены, а утром, 26 декабря, спасатели продолжили работу. Около 11.30 с туристом была установлена связь. В телефонном режиме мужчина сориентировал спасателей о возможном местонахождении. Также он сообщил, что состояние его здоровья удовлетворительное.

В настоящее время спасатели движутся навстречу туристу. По предварительным данным, он находится в районе г. Петрос Раховского района.

Напомним, недавно во время прохождения туристического маршрута в районе г. Пип Иван Раховского района потеряли ориентир и заблудились трое туристов.
Закарпатье, спасатели, поиски, турист, говерла, ГСЧС

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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