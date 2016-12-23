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На границе с ЕС создали отдельную полосу движения для авто с украинской регистрацией http://www.segodnya.ua/img/article/7823/56_main.1482484417.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/56_tn.1482484417.jpg Запад Такой эксперимент призван разгрузить поток транспортных средств и  уменьшить очереди на границе

На границе с ЕС создали отдельную полосу движения для авто с украинской регистрацией

Сегодня, 11:12

Такой эксперимент призван разгрузить поток транспортных средств и  уменьшить очереди на границе

В Украине хотят уменьшить очереди на границе. Фото: Львовская ОГА
В Украине хотят уменьшить очереди на границе. Фото: Львовская ОГА

Во Львовской области для водителей авто с украинской регистрацией создали отдельную полосу движения через государственную границу "Краковец – Корчова".

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"В четверг на пункте пропуска через государственную границу Украины "Краковец – Корчова" создали дополнительную полосу движения для граждан Украины, имеющих авто с украинской регистрацией, а также для граждан ЕС. Такой эксперимент призван разгрузить поток транспортных средств, уменьшить очереди на границе и ускорить процедуру пересечения границы для людей, которые направляются на отдых, по работе в сфере бизнеса и дипломатии", – говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что в основном очереди на таможне создают транспортные средства с иностранной регистрацией. Они более чем вдвое превышают количество автомобилей с украинскими номерами и пересекают границу каждые 5 дней в режиме "транзит" в соответствии с Таможенным кодексом Украины. Это создает дискомфорт для водителей, авто которых имеет украинскую регистрацию и граждан ЕС, ведь они вынуждены ждать в общей очереди.

Выбирать именно эту отделанную полосу движения водителям будут помогать работники Нацполиции. Эксперимент на границе продлится три месяца.

Напомним, вчера более 1270 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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