На границе с ЕС создали отдельную полосу движения для авто с украинской регистрацией

Во Львовской области для водителей авто с украинской регистрацией создали отдельную полосу движения через государственную границу "Краковец – Корчова".

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"В четверг на пункте пропуска через государственную границу Украины "Краковец – Корчова" создали дополнительную полосу движения для граждан Украины, имеющих авто с украинской регистрацией, а также для граждан ЕС. Такой эксперимент призван разгрузить поток транспортных средств, уменьшить очереди на границе и ускорить процедуру пересечения границы для людей, которые направляются на отдых, по работе в сфере бизнеса и дипломатии", – говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что в основном очереди на таможне создают транспортные средства с иностранной регистрацией. Они более чем вдвое превышают количество автомобилей с украинскими номерами и пересекают границу каждые 5 дней в режиме "транзит" в соответствии с Таможенным кодексом Украины. Это создает дискомфорт для водителей, авто которых имеет украинскую регистрацию и граждан ЕС, ведь они вынуждены ждать в общей очереди.

Выбирать именно эту отделанную полосу движения водителям будут помогать работники Нацполиции. Эксперимент на границе продлится три месяца.

Напомним, вчера более 1270 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей.