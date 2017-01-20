Один из руководителей Львовской таможни задержан на крупной взятке

Чиновник организовал схему поборов со своих подчиненных, и требовал от одного из них 420 тысяч

Во Львовской области поймали на взятке в собственном кабинете одного из начальников Львовской таможни ГФС Украины. Он получил от сотрудника отдела этого подразделения 34 тысячи гривен и 4 тысячи долларов США.

Кроме этого, у его посредника изъяли 1,6 тысяч долларов США. Также у последнего дома нашли 10 тысяч долларов США, которые он должен был передать должностному лицу.

"Чиновник организовал схему, по которой подчиненные сотрудники должны были платить "дань", чтобы остаться при его пособничестве на своих должностях в процессе реформирования таможни. Также начальник привлек к коррупционной схеме старшего инспектора отдела контрабанды этой же таможни в качестве посредника, чтобы обезопасить себя от наказания", – сообщает львовская полиция.

Открыто уголовное производство. Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители устанавливают других должностных лиц, которые могут быть причастны к данной коррупционной схеме.

Напомним, недавно в Волынской области начальник полигона одной из воинских частей попался на взятке. Капитан систематически требовал деньги за незаконное разрешение на вырубку леса на территории полигона.