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На Прикарпатье бывший боец ​ убил свою приятельницу (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7823/84_main.1482487752.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/84_tn.1482487752.jpg Запад Мужчина признал свою вину, теперь ему грозит 11 лет тюрьмы за убийство 

На Прикарпатье бывший боец ​ убил свою приятельницу (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 12:07

Мужчина признал свою вину, теперь ему грозит 11 лет тюрьмы за убийство 


Жуткая история произошла на Прикарпатье. 36-летний мужчина, бывший боец, убил свою приятельницу. А потом еще три дня пьянствовал рядом с телом. Впоследствии позвонил своему родственнику и все рассказал.

У небольшого дома на окраине села Липовка воспроизводят детали жестокого убийства. Увидеть подозреваемого пришли родственники жертвы.

50-летняя дочь Марии погибла несколько дней назад. В убийстве подозревают 36-летнего местного жителя.

Трое суток тело женщины пролежало на полу в коридоре. Все это время молодой человек пил в соседней комнате. Что совершил – осознал сразу. Но, утверждает, боялся сообщить об этом в полицию.

Впоследствии же позвонил брату. Сообщил, что в его доме мертвое тело. Родственник вызвал полицию.

"В ходе употребления спиртных напитков у них возник спор на бытовой почве, скажем так. Ранее бывали случаи, когда у него пропала золотая цепочка, украли банковскую карточку. Украли лица женского пола, которые у него находились. И на основе этого возник конфликт. Он ударил ее, потом она упала, он еще раз ударил ее", – сказал Роман Чекмарев, начальник управления уголовного розыска ГУ ЧП в Ивано-Франковской области.

Подозреваемый знал эту женщину почти десять лет. Уверяет, близких отношений у них не было, но вместе выпивали.

"Произошло то, что не должно было случиться. Обокрала меня, немного обзывала, я разнервничался. Очень сильно жалею", – сказал подозреваемый в убийстве.

В преступлении мужчина сознался. Говорит – убивать не хотел, собирался только проучить. Соседи – в шоке. От бойца, который прошел Дебальцево и Зайцево, такого не ожидали.

"Он хороший, порядок держал, такой аккуратный был, нечего и сказать", – отметила Наталья, соседка.

"Ребята пьют, и он может, и выпивал порой, но не конфликтовал", – добавила Любовь, соседка.

Теперь мужчине грозит 11 лет за решеткой. У жертвы осталось двое взрослых детей-инвалидов.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

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