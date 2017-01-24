На Прикарпатье молодой парень жестоко убил пожилую женщину

Сегодня, 16:24

Причиной тргедии мог стать бытовой конфликт или сексуальное домогательство

Возле5 дома убитой пенсионерки. Фото: if.npu.gov.ua
Возле5 дома убитой пенсионерки. Фото: if.npu.gov.ua

В одном из сел Ивано-Франковской области 22-летний юноша жестоко убил пожилую женщину. Сейчас следствие рассматривает несколько мотивов: "бытовой конфликт" или "сексуальное домогательство".

"В полицию поступило сообщение от дочери, что она обнаружила мать мертвой, с признаками насильственной смерти. Причастным к преступлению оказался 22-летний местный житель, который проживал недалеко от погибшей", – сообщает полиция Прикарпатья.

Как оказалось, глубокой ночью парень, разбив стекло, проник в дом пенсионерки и начал бить ее по голове. Затем он схватил кухонный нож и нанес удар в живот. Жертва от полученной травмы скончалась на месте, а злоумышленник скрылся.

"Злоумышленник сначала не признавал свою причастность к преступлению. Порезы на руках объяснял дракой с братом. Однако во время этапирования в СИЗО заявил, что хочет признаться в содеянном", – сообщил заместитель начальника ГУНП в Ивано-Франковской области Игорь Бабюк.

Во время обыска дома у подозреваемого полицейские изъяли его одежду со следами крови, на месте преступления обнаружили отпечатки пальцев. Окончательная причина убийства станет известна после расследования и результатов всех экспертиз.

Напомним, недавно в Ровенской области сын до смерти избил родного отца. 64-летний мужчина скончался на второй день после "драки".
полиция, парень, Прикарпатье, конфликт

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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