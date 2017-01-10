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На Прикарпатье отец насиловал свою дочь: девочка покончила с собой http://www.segodnya.ua/img/article/7869/81_main.1484063696.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/81_tn.1484063696.jpg Запад Также мужчина угрожал поместить ребенка в психиатрическую больницу, если она расскажет об их отношениях

На Прикарпатье отец насиловал свою дочь: девочка покончила с собой

Сегодня, 17:54

Также мужчина угрожал поместить ребенка в психиатрическую больницу, если она расскажет об их отношениях

Девочка не выдержала постоянного насилия. Фото: reporter-tv.net
Девочка не выдержала постоянного насилия. Фото: reporter-tv.net

На Прикарпатье арестовали 36-летнего жителя Ивано-Франковска, который подозревается в половых сношениях с несовершеннолетней дочерью и доведении ее до самоубийства.

"Злоумышленник длительное время вступал в половые отношения с дочерью. Кроме того, он систематически унижал ее, совершал психологическое и физическое давление, угрожал поместить в психиатрическую больницу, если она кому-то расскажет об их отношениях.", – сообщает пресс-служба прокуратуры.

В результате, 18 августа прошлого года девочка покончила жизнь самоубийством.

Учитывая тяжесть преступления, суд применил к преступнику  меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в августе прошлого года Ивано-Франковске 17-летняя девушка повесилась на дереве.
суд, дочь, изнасилование, Прикарпатье

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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