На Прикарпатье отец насиловал свою дочь: девочка покончила с собой

Также мужчина угрожал поместить ребенка в психиатрическую больницу, если она расскажет об их отношениях

На Прикарпатье арестовали 36-летнего жителя Ивано-Франковска, который подозревается в половых сношениях с несовершеннолетней дочерью и доведении ее до самоубийства.

"Злоумышленник длительное время вступал в половые отношения с дочерью. Кроме того, он систематически унижал ее, совершал психологическое и физическое давление, угрожал поместить в психиатрическую больницу, если она кому-то расскажет об их отношениях.", – сообщает пресс-служба прокуратуры.

В результате, 18 августа прошлого года девочка покончила жизнь самоубийством.

Учитывая тяжесть преступления, суд применил к преступнику меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в августе прошлого года Ивано-Франковске 17-летняя девушка повесилась на дереве.