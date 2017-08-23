На Прикарпатье пьяная женщина обругала копов и обвинила в краже

Сегодня, 12:50

Кроме этого, вспыльчивая дама грозилась поувольнять всех со службы 

Работа патрульных полна неожиданностей. Фото: finzah.com.ua
Работа патрульных полна неожиданностей. Фото: finzah.com.ua

На днях патрульным Ивано-Франковска поступило сообщение, что за рулем автомобиля Nissan Juke может находится  нетрезвый водитель.

"Экипаж обнаружил автомобиль, который был в ориентировании. За рулем сидел мужчина, а на его коленях была голова женщины. На вопрос инспектора, что случилось, женщина ответила, что она плачет", – сообщает патрульная полиция.

Копы заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Но мужчина возразил, мол, запах алкоголя исходит от женщины. От прохождения освидетельствования на алкоголь водитель отказался.

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В то же время, женщина употребляла нецензурную лексику, оскорбляла  патрульных и дергала за форму. Дама грозилась, что на следующий день их уволят с работы. За "мелкое хулиганство" полицейские составили на нее админпротокол. После всего она заявила, что инспектор патрульной полиции украла у нее ювелирные изделия.

На следующий день экипаж патрульных остановил тот же Nissan Juke за нарушение ПДД. За рулем сидел уже знакомый водитель – он снова отказался от проверки на состояние опьянения и получил протокол.

Напомним, недавно в Ровно 47-летний мужчина, находясь в здании областной прокуратуры, во время допроса ударил женщину-прокурора
водитель, пьяный, Прикарпатье, патрульная полиция

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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