На Прикарпатье пьяный отец сел за руль: пострадали четверо детей и жена (фото)

У одного из мальчиков-близнецов – тяжелые повреждения головы, его доставили в областную больницу

В курортном городе Яремче водитель "Жигулей" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Форд". Как установили в полиции, мужчина, управлявший "ВАЗ 2109", был в состоянии алкогольного опьянения, а на момент аварии салоне находились его жена и четверо детей.

"27-летний житель села Микуличин, за рулем "ВАЗ 2109", не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Форд Фиеста" под управлением 38-летнего жителя Ивано-Франковска", – сообщает полиция Прикарпатья.

В результате жену водителя и четырех детей в возрасте 6-, 4 и 3-лет (двойняшки) госпитализировали с травмами головы в местное медучреждение. Один из 3-летних мальчиков-близнецов получил тяжелые повреждения головы. Малыша доставили в областную детскую больницу. У самого водителя "Жигулей" – ссадины ноги.

Кроме того, в ДТП пострадал еще один ребенок – 4-летняя пассажирка "Форда". У нее диагностированы посттравматические головные боли. Работники полиции выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, недавно в Ровно автомобиль Кia Soul, в котором родители везли ребенка в школу, столкнулся с отбойником и упал в реку.