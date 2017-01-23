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На Прикарпатье сельского главу подозревают в вымогательстве рекордной взятки (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7909/74_main.1485185826.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/74_tn.1485185826.jpg Запад Чиновник хотел передать землю в частные руки

На Прикарпатье сельского главу подозревают в вымогательстве рекордной взятки (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:35

Чиновник хотел передать землю в частные руки


На Прикарпатье сельского голову и землеустроителя подозревают в вымогательстве рекордной взятки – 180 тысяч долларов.

По данным прокуратуры, в такую сумму чиновники села Ямница оценили два гектара земли.

О сделке договорились с местным предпринимателем. Во время передачи первой части вознаграждения – трех тысяч долларов – мужчин и задержали.

"Это земля сельскохозяйственного назначения. Однако она должна была перейти в частные руки и в дальнейшем ее назначение могли изменить", – отметила Иванна Федик, пресс-секретарь прокуратуры Ивано-Франковской области.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
земля, коррупция, взятки, чиновники, Прикарпатье, федик

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Источник:

Программа "События"

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