На Прикарпатье сельского главу подозревают в вымогательстве рекордной взятки (видео)

На Прикарпатье сельского голову и землеустроителя подозревают в вымогательстве рекордной взятки – 180 тысяч долларов.

По данным прокуратуры, в такую сумму чиновники села Ямница оценили два гектара земли.

О сделке договорились с местным предпринимателем. Во время передачи первой части вознаграждения – трех тысяч долларов – мужчин и задержали.

"Это земля сельскохозяйственного назначения. Однако она должна была перейти в частные руки и в дальнейшем ее назначение могли изменить", – отметила Иванна Федик, пресс-секретарь прокуратуры Ивано-Франковской области.

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