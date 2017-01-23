На Прикарпатье сельского главу подозревают в вымогательстве рекордной взятки (видео)
События на ТК Украина
Чиновник хотел передать землю в частные руки
На Прикарпатье сельского голову и землеустроителя подозревают в вымогательстве рекордной взятки – 180 тысяч долларов.
По данным прокуратуры, в такую сумму чиновники села Ямница оценили два гектара земли.
О сделке договорились с местным предпринимателем. Во время передачи первой части вознаграждения – трех тысяч долларов – мужчин и задержали.
"Это земля сельскохозяйственного назначения. Однако она должна была перейти в частные руки и в дальнейшем ее назначение могли изменить", – отметила Иванна Федик, пресс-секретарь прокуратуры Ивано-Франковской области.
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