На Прикарпатье женщина приютила 70 котов и почти 30 собак (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 18:04

Женщина занимается репетиторством, чтобы прокормить животных 


На Прикарпатье Тамара Степановка приютила у себя дома 70 котов и почти 30 собак. Чтобы прокормить чет воспитанников – пенсионерка дает уроки местным малышам.

А началось все 10 лет назад. На улице одинокая женщина подобрала щенка, потом ей стало жаль беспризорного кота. С тех пор хвостатое хозяйство пополнялось каждый год.

"Это – Гаврош, очень славный мальчик, миролюбивый, это – Заинька, она самая старшая", – показывает Тамара Дашкевич, хозяйка животных.

Большинство найденышей, по словам женщины, нуждаются в лечении. Поэтому в госпиталь для животных переоборудовала ванную комнату.

Чтобы прокормить столько животных – нужно несколько килограммов пищи ежедневно. Это от 2 до 4 тысяч гривен ежемесячно.

"Кашица, корм, конечно, надо покупать. Колбаску должны купить обязательно, потому что они хотят мяса", – сказала Тамара Дашкевич, хозяйка животных.

Пенсии мало, поэтому женщина зарабатывает репетиторством. По специальности Тамара Степановна – учительница английского. Она много лет жила за границей.

"Очень приятно, когда ты сидишь, и тебе на колени скачут котики, тебе уже приятно. Даже как-то теплее, домашняя такая обстановка", – поделилась Иванна, ученица Тамары Дашкевич.

Не мешают коты и собаки Тамары Степановны и соседям. Наоборот, говорят, благодаря заботе женщины – в окрестных селах – нет бродячих животных.

"Тамара старается ими заниматься, не вредят. А если что-то и навредят, она всегда может заплатить, съели курицу – она заплатила и все", – отметила Наталья Воробьева, соседка.

Самая большая мечта Тамары – отдать своих любимцев в хорошие руки.

История этого рыжего котенка – печальная. Тяжелобольного малыша хозяева выбросили умирать на улицу. Животное не ело более трех недель. И вот теперь это – живой непоседа. Пока без имени.

Тамаре Степановне уже удалось найти новых владельцев для десятка котов. Надеется, после того, как ее любимцев покажут в телевизоре – желающих приютить животных станет больше.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

Программа "События"

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