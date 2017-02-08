На скользкой дороге возле Львова столкнулись два авто: погибла женщина
Водитель "Нисана" и трое пассажиров "Фиата" с травмами были доставлены в больницу
На месте аварии. Фото: lv.npu.gov.ua
На месте аварии. Фото: lv.npu.gov.ua
На месте аварии. Фото: lv.npu.gov.ua
В Городоцком районе столкнулись две иномарки, в результате чего погибла женщина, еще трое человек попали в больницу.
"ДТП произошло сегодня, 8 февраля, в 11.30. Водитель автомобиля "Нисан Альмера" на скользкой дороге выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Фиат Скудо"", – сообщает львовская полиция.
В результате ДТП пассажирка "Нисана" погибла на месте. Водителя "Нисана" и трех пассажиров "Фиата" на "скорой" доставили в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, недавно во Львовской области водитель иномарки "Фиат Добло" переехал 56-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.
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