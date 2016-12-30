На трассе Киев-Чоп водитель "Мерседеса" насмерть сбил пешехода

Владелец авто, якобы не заметил мужчину, который неожиданно выскочил на дорогу

На Закарпатье призошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 44-летний мужчина.

"Ночью на автодороге Киев-Чоп в селе Тышив Воловецкого района автомобиль "Мерседес-Спринтер" смертельно травмировал пешехода", – сообщает полиция Закарпатья.

Как оказалось, водитель микроавтобуса, 52-летний житель Ивано-Франковской области, двигаясь в направлении Львова, сбил 44-летнего жителя Тышева. Об этом происшествии в полицию сообщил сам водитель.

По его словам, пострадавший неожиданно выбежал на дорогу, а он не успел вовремя среагировать. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Полиция открыла уголовное производство. Причину и обстоятельства трагической ДТП выясняют следователи.

Напомним, недавно на трассе Киев – Чоп, возле райцентра Буськ, полицейские остановили автомобиль Deawoo Sens, которым управлял пьяный священник.