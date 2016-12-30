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На трассе Киев-Чоп водитель "Мерседеса" насмерть сбил пешехода http://www.segodnya.ua/img/article/7848/17_main.1483117295.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/17_tn.1483117295.jpg Запад Владелец авто, якобы не заметил мужчину, который неожиданно выскочил на дорогу

На трассе Киев-Чоп водитель "Мерседеса" насмерть сбил пешехода

Сегодня, 19:36

Владелец авто, якобы не заметил мужчину, который неожиданно выскочил на дорогу

После аварии. Фото: zk.npu.gov.ua
После аварии. Фото: zk.npu.gov.ua

На Закарпатье призошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 44-летний мужчина.

"Ночью на автодороге Киев-Чоп в селе Тышив Воловецкого района автомобиль "Мерседес-Спринтер" смертельно травмировал пешехода", – сообщает полиция Закарпатья.

Как оказалось, водитель микроавтобуса, 52-летний житель Ивано-Франковской области, двигаясь в направлении Львова, сбил 44-летнего жителя Тышева. Об этом  происшествии в полицию сообщил сам водитель.

По его словам, пострадавший неожиданно выбежал на дорогу, а он не успел вовремя среагировать. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Полиция открыла уголовное производство. Причину и обстоятельства трагической ДТП выясняют следователи.

Напомним,  недавно на трассе Киев – Чоп, возле райцентра Буськ, полицейские остановили автомобиль Deawoo Sens, которым управлял пьяный священник.
ДТП, Закарпатье, Мерседес, пьяный, полиция

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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