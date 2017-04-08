На трассе "Киев-Чоп" водитель устроил смертельное ДТП и сбежал

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 7 апреля, в половине десятого вечера возле села Подлужье Дубенского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Ровенской области.

Полицейские на месте происшествия установили, что водитель автомобиля "Nissan Navara", двигаясь со стороны Дубно в направлении Львова, вблизи села Подлужье выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2101" под управлением 42-летнего жителя села Повча Дубенского района.

В результате ДТП водитель "ВАЗ 2101" получил телесные повреждения в виде открытого перелома обеих коленных суставов, закрытый перелом предплечья. Его врачи госпитализировали в реанимационное отделение Дубенской центральной районной больницы.

Пассажир ВАЗа, 44-летний житель села Мильча Дубенского района, получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

Водитель иномарки, который совершил ДТП, оставив свое транспортное средство, скрылся с места происшествия. Работники полиции сейчас устанавливают его местонахождение.

Полицейские по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Оба поврежденных автомобиля доставлены на спецплощадку в городе Дубно.