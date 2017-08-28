На трассе Львов – Краковец столкнулись грузовик и легковушка

Сегодня, 10:48

В ДТП пострадала 28-летняя жительница одного из сел Киевской области


На месте аварии. Фото: Варта-1

На месте аварии. Фото: Варта-1

На месте аварии. Фото: Варта-1

На месте аварии. Фото: Варта-1

На международной трассе  Львов – Краковец произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик Mercedes и легковушка Hyundai.  

"Авария произошла между селом  Терновица и городом Новояворовск.  29-летний водитель легковушки – житель Киевской области,  вылетел на встречную полосу и допустил столкновение с грузовой машиной", – сообщили "Сегодня" в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

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В аварии пострадала 28-летняя жительница одного из сел Киевской области. Сейчас она находится в больнице.

Напомним, на объездной дороге в пригороде Львова в результате ДТП погиб 7-месячный мальчик и пять человек получили травмы.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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