На трассе Львов – Краковец столкнулись грузовик и легковушка
В ДТП пострадала 28-летняя жительница одного из сел Киевской области
На месте аварии. Фото: Варта-1
На месте аварии. Фото: Варта-1
На месте аварии. Фото: Варта-1
На месте аварии. Фото: Варта-1
На международной трассе Львов – Краковец произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик Mercedes и легковушка Hyundai.
"Авария произошла между селом Терновица и городом Новояворовск. 29-летний водитель легковушки – житель Киевской области, вылетел на встречную полосу и допустил столкновение с грузовой машиной", – сообщили "Сегодня" в пресс-службе Нацполиции Львовской области.
В аварии пострадала 28-летняя жительница одного из сел Киевской области. Сейчас она находится в больнице.
Напомним, на объездной дороге в пригороде Львова в результате ДТП погиб 7-месячный мальчик и пять человек получили травмы.
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