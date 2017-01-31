На улицах Луцка появились социальные контейнеры (видео)

В Луцке заработал проект "социальный контейнер". На улицах устанавливают специальные емкости, куда местные жители могут складывать одежду и обувь для малообеспеченных людей. Волонтеры фасуют собранное и раздают нуждающимся. Пока в городе таких контейнеров только два. И за месяц их количество планируют увеличить, по крайней мере, вдвое.

Мария и Наталья несут одежду в так называемый "социальный контейнер".

"Положили туда джинсы, кофту, рубашку. Также мама наша присоединилась – положила пиджак. Конечно, облегчение, потому что от вещей, которые тебе не нужны, надо избавляться", – говорит Мария Панасюк, жительница Луцка.

Проект сбора одежды для нуждающихся разработала Елена Кравчук. Она же и добилась от местных чиновников его финансирования. За месяц, рассказывает, помогли нескольким сотням людей.

"Немного даже пугает. Не могут люди до сих пор поверить, что можно прийти и вещи выбрать при необходимости. Некоторые даже спрашивают: нужны удостоверения или справка, что я малоимущий и мне эти вещи надо. Я говорю: нет, не надо документов, приходите, выбирайте, пользуйтесь", – сказала Елена Кравчук, волонтер.

Собранные вещи волонтеры фасуют уже в седьмой раз. Рассказывают: вся одежда и обувь – почти новые.

Татьяна имеет трех сыновей. Младшему из них – полтора года. Семья живет на государственную помощь для детей. Сама женщина следит за малышами, а муж лечится после ранений, полученных на Востоке. За обновками малышам приходит уже во второй раз.

Собранное хранят на складе городского Центра социального обслуживания. Часть вещей отправят в детские дома и в зону боевых действий. Если местные и в дальнейшем буду жертвовать одежду так же активно, в феврале в городе появятся еще два социальных контейнеры.