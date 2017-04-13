На Волыни драка военных-контрактников закончилась смертью 25-летнего парня

Сегодня, 13:06

У потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и мозговую кому. Он умер в реанимации, не приходя в сознание  

Парень умер в реанимации. Фото: dnepr.info
Парень умер в реанимации. Фото: dnepr.info

На Волыни в общественном месте подрались военные-контрактники. Один из военнослужащих умер, получив  тяжелую травму.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Запад".  

"В одной из военных частей Владимир-Волынского гарнизона произошло трагическое событие. Предварительно установлено, что несколько военнослужащих военной службы по контракту в внеслужебное время в одном из общественных мест проводили свое свободное время по своему усмотрению. В результате между военнослужащими возникли спор, который привел к драке, в результате которой один из военнослужащих получил травму не совместимую с жизнью", – говорится в сообщении.

В воинской части начали служебное расследование.

Полиция рассматривает вопрос об открытии уголовного производства по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Об этом сайту "Сегодня" сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.

Погибшим оказался 25-летний военный контрактной службы 14-й ОМБр. Парня еще живого нашли у дома на улице Князя Романа в г. Владимир-Волынский. Он умер в реанимации, не приходя в сознание.

"Пострадавшего автомобилем скорой медицинской помощи доставили в отделение реанимации Владимир-Волынского территориального медицинского объединения. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, мозговую кому. Не приходя в сознание, военный умер во время проведения реанимационных мероприятий", – рассказали в полиции.

По данным источников издания volynnews.com, в преступлении подозревают военного 1998 года рождения, родом из Херсонской области. Однако в пресс-службе полиции Волынской области сайту "Сегодня" эту информацию не подтвердили.   
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Автор:

Елена Мельник

Источник:

"Сегодня"

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