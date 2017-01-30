На Волыни пенсионер убил молодого парня

70-летний мужчина ударил ножом своего односельчанина и сейчас находится в изоляторе временного содержания

В одном из сел Волынской области пожилой мужчина убил 27-летнего парня.

"Трагедия произошла в Шацком районе, в доме подозреваемого. Мужчины в небольшой компании распивали спиртное. Неожиданно между хозяином и потерпевшим возник спор. Долго не думая, пенсионер ударил 27-летнего односельчанина ножом", – согобщает волынская полиция.

От удара молодой мужчина скончался на месте происшествия. 70-летнего мужчину, которому инкриминируют умышленное убийство, задержали, и поместили в изолятор временного содержания. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно в Ровенской области сын до смерти избил родного отца. 64-летний мужчина скончался на второй день после "драки".