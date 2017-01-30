На Волыни пенсионер убил молодого парня

Сегодня, 12:35

70-летний мужчина ударил ножом своего односельчанина и сейчас находится в изоляторе временного содержания  

Мужчину убили ножом. Фото: irinagundareva.com
Мужчину убили ножом. Фото: irinagundareva.com

В одном из сел Волынской области пожилой мужчина  убил 27-летнего парня.

"Трагедия произошла в Шацком районе, в доме подозреваемого. Мужчины в небольшой компании распивали спиртное. Неожиданно между хозяином и потерпевшим возник спор. Долго не думая, пенсионер ударил 27-летнего односельчанина ножом", – согобщает волынская полиция.

От удара молодой мужчина скончался на месте происшествия. 70-летнего мужчину, которому инкриминируют умышленное убийство, задержали, и поместили в изолятор временного содержания. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно в Ровенской области сын до смерти избил родного отца. 64-летний мужчина скончался на второй день после "драки".
трагедия, пенсионер, Волынь, изолятор

Вы сейчас просматриваете новость "На Волыни пенсионер убил молодого парня". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Бутч Тракс. Фото: AFP

69-летний рок-музыкант застрелился на глазах у жены

27 Января, 17:40

Женщина до сих пор не может прийти в себя после случившегося

Запад

В огне погибли трое. Фото: dumskaya.net

На Волыни в огне погибли мать и сын

26 Января, 12:16

С начала года в Украине пожары унесли жизни более двухсот человек,  еще 137 - получили травмы

Запад

Пьяные женщины на прогулке. Фото: патрульная полиция

На Волыни пьяная мать вынесла двух детей замерзать на улице

23 Января, 13:27

Домой нетрезвую женщину вместе детьми доставили патрульные

Запад

33-летний мужчина признал вину и раскаялся. Фото: finance.bigmir.net

Житель Волыни за призывы к сепаратизму поплатился личной свободой

23 Января, 12:51

Мужчина распространял материалы, где предлагал измененить государственную  границу Украины

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования