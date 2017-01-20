На Волыни прощались с погибшим на Донбассе бойцом (видео)
Сотни жителей Нововолынска провели в последний путь своего земляка, которого убил снайпер вблизи Станицы Луганской
На Волыни прощались с погибшим на Донбассе бойцом, сержантом Богданом Корнелюком.
Бойца убил снайпер вблизи Станицы Луганской, сообщает "5 канал". Проститься с земляком пришли несколько сотен жителей Нововолынска и собратья погибшего.
Видео: "5 канал"
В 2013 году юноша пошел в армию на срочную службу. В рядах Вооруженных сил находился два года. В прошлом году в апреле Богдан Корнелюк вернулся в армию по контракту и уже тогда отправился на передовую.
Напомним, в декабре прошлого года в Днепропетровской области на коленях прощались с погибшим на Светлодарской дуге военный с позывным "Семьянин". Мужчина два последних года своей жизни провел на войне, у защитника остались жена и пятеро детей.
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