На Волыни прощались с погибшим на Донбассе бойцом (видео)

Сотни жителей Нововолынска провели в последний путь своего земляка, которого убил снайпер вблизи Станицы Луганской

На Волыни прощались с погибшим на Донбассе бойцом, сержантом Богданом Корнелюком.

Бойца убил снайпер вблизи Станицы Луганской, сообщает "5 канал". Проститься с земляком пришли несколько сотен жителей Нововолынска и собратья погибшего.

Видео: "5 канал"

В 2013 году юноша пошел в армию на срочную службу. В рядах Вооруженных сил находился два года. В прошлом году в апреле Богдан Корнелюк вернулся в армию по контракту и уже тогда отправился на передовую.

Напомним, в декабре прошлого года в Днепропетровской области на коленях прощались с погибшим на Светлодарской дуге военный с позывным "Семьянин". Мужчина два последних года своей жизни провел на войне, у защитника остались жена и пятеро детей.