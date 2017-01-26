На Волыни столкнулись Nissan и Volkswagen: травмы получили четверо пассажиров (фото)

Столкновение было настолько сильным, что от капотов обоих машин почти ничего не осталось

В Луцке произошло ДТП, в котором Nissan Maxima врезался в автомобиль Volkswagen Caddy. В результате столкновения травмировались четыре человека, двое из них некоторое время проведут в больнице.

"Вследствие ДТП пассажирка Nissan Maxima – 51-летняя жительница Луцка, была госпитализирована в отделение ортопедии городской больницы", – сообщает волынская полиция.

Трое пассажиров Volkswagen Caddy также получили телесные повреждения. Одну из них, 28-летнюю жительницу Тернополя доставили в больницу с сильными травмами.

Столкновение было настолько сильным, что от капотов обоих машин почти ничего не осталось. В полиции ведут досудебное расследование.

Напомним, недавно в Ровенской области микроавтобус с паломниками перевернулся на глазах у полицейских: семь пострадавших.