На Волыни у сельского жителя нашли раритетный арсенал

Все оружие изъяли, а мужчине грозит до семи лет лишения свободы

В Волынской области у 49-летнего жителя села Пятикоры оперативники угрозыска изъяли оружие и боеприпасы. Часть изъятого сохранилось еще со времен Первой и Второй Мировых войн.

"Снаряды, гранаты, минометные мины и патроны правоохранители изъяли во время проведения санкционированного обыска. Кроме этого у мужчины нашли ружье неустановленного образца, АК – 74, противотанковое ружье и пулемет марки "Максим", – сообщает волынская полиция.

Все изъятые предметы направлены на экспертизу. По данному факту проводится досудебное расследование. Владельцу же грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно за призывы к сепаратизму судили 33-летнего жителя Волыни.