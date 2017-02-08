На Волыни у сельского жителя нашли раритетный арсенал

Сегодня, 02:16

Все оружие изъяли, а мужчине грозит до семи лет лишения свободы


На месте задержания. Фото: vl.npu.gov.ua

На месте задержания. Фото: vl.npu.gov.ua

На месте задержания. Фото: vl.npu.gov.ua

На месте задержания. Фото: vl.npu.gov.ua

В Волынской области у 49-летнего жителя села Пятикоры оперативники угрозыска изъяли оружие и боеприпасы. Часть изъятого сохранилось еще со времен Первой и Второй Мировых войн.

"Снаряды, гранаты, минометные мины и патроны правоохранители изъяли во время проведения санкционированного обыска. Кроме этого у мужчины нашли ружье неустановленного образца, АК – 74, противотанковое ружье и пулемет марки "Максим", – сообщает волынская полиция.

Все изъятые предметы направлены на экспертизу. По данному факту проводится досудебное расследование. Владельцу же грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно  за призывы к сепаратизму судили 33-летнего  жителя Волыни.
оружие, расследование, боеприпасы, патроны, ружье, пулемет

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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