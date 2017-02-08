На Волыни у сельского жителя нашли раритетный арсенал
Все оружие изъяли, а мужчине грозит до семи лет лишения свободы
На месте задержания. Фото: vl.npu.gov.ua
На месте задержания. Фото: vl.npu.gov.ua
На месте задержания. Фото: vl.npu.gov.ua
На месте задержания. Фото: vl.npu.gov.ua
В Волынской области у 49-летнего жителя села Пятикоры оперативники угрозыска изъяли оружие и боеприпасы. Часть изъятого сохранилось еще со времен Первой и Второй Мировых войн.
"Снаряды, гранаты, минометные мины и патроны правоохранители изъяли во время проведения санкционированного обыска. Кроме этого у мужчины нашли ружье неустановленного образца, АК – 74, противотанковое ружье и пулемет марки "Максим", – сообщает волынская полиция.
Все изъятые предметы направлены на экспертизу. По данному факту проводится досудебное расследование. Владельцу же грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Напомним, недавно за призывы к сепаратизму судили 33-летнего жителя Волыни.
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