На Волыни в огне погибли мать и сын

С начала года в Украине пожары унесли жизни более двухсот человек, еще 137 – получили травмы

В одном из сел Гороховского района сгорел деревянный жилой дом. В результате пожара в огне погибли одна женщина и двое мужчин.

"ЧП произошло в селе Кутрив. На место происшествия около девяти вечера 25 января прибыла дежурная бригада, полиция и карета "скорой". В одной из комнат дома были обнаружены тела трех граждан: хозяйки дома 1949 года рождения, ее 32-летнего сына и неизвестного мужчины 62-лет", – сообщают в ГСЧС.

Предполагаемая причина пожара – курение в постели нетрезвого сына хозяйки. Огонь повредил матрас и стены в комнате.

Добавим, что с начала года на пожарах в Украине, по данным спасателей, погибли 231 человек, а 137 получили травмы. В зимний период пожарные фиксируют резкое увеличение пожаров в жилом секторе. Только за прошедшие сутки возникло 134 пожара, а количество погибших достигло пяти человек.

Напомним, недавно в селе Дорогиничи Волынской области во время пожара в жилом доме погиб годовалый сын хозяина жилища.