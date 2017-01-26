На Волыни в огне погибли мать и сын

Сегодня, 12:16

С начала года в Украине пожары унесли жизни более двухсот человек,  еще 137 – получили травмы

В огне погибли трое. Фото: dumskaya.net
В огне погибли трое. Фото: dumskaya.net

В одном из сел Гороховского района сгорел деревянный жилой дом. В результате пожара в огне погибли одна женщина и двое мужчин.

"ЧП произошло в селе Кутрив. На место происшествия около девяти вечера 25 января прибыла дежурная бригада, полиция и карета "скорой". В одной из комнат дома были обнаружены тела трех граждан: хозяйки дома 1949 года рождения, ее 32-летнего сына и неизвестного мужчины 62-лет", – сообщают в ГСЧС.

Предполагаемая причина пожара – курение в постели нетрезвого сына хозяйки. Огонь повредил матрас и стены в комнате.

Добавим, что  с начала года на пожарах в Украине, по данным спасателей, погибли 231 человек, а 137 получили травмы. В зимний период пожарные фиксируют резкое увеличение пожаров в жилом секторе. Только за прошедшие сутки  возникло 134 пожара, а количество погибших достигло пяти человек.

Напомним, недавно в селе Дорогиничи Волынской области во время пожара в жилом доме погиб годовалый сын хозяина жилища.
курение, полиция, Волынь, пожары

Вы сейчас просматриваете новость "На Волыни в огне погибли мать и сын ". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Мужчина умер от переохлаждения. Фото: uapress.info

В Тернопольской области в сточной трубе нашли мертвого мужчину

Вчера, 19:34

Погибший, скорее всего, поскользнулся, упал и умер на улице от переохлаждения

Запад

В Тернополе врача-невропатолога подозревают в халатности

Вчера, 21:24

Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство"

Одесса

Злоумышленник затрелился при задержании. Фото: AFP

Стрельба на рынке в Одессе: ранен прохожий, нападавший застрелился при задержании

Сегодня, 10:40

Мужчина на мопеде четыре раза выстрелил в упор из огнестрельного оружия в пенсионера, который сделал ему замечание

Днепр

Грабители открыли стрельбу и скрылись. Фото из открытых источников

Взрыв, стрельба и ограбление банкомата: в Желтых Водах напали на охранников

Вчера, 12:23

Неизвестные с помощью газового резака пытались добраться до сейфа банкомата, однако успели только повредить защитный кожух

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования