На Волыни во время охоты подстрелили 45-летнего мужчину

Вчера, 16:19

Пострадавший умер на месте происшествия

Охотник слчайно убил местного жителя. Фото: ysia.ru
Охотник слчайно убил местного жителя. Фото: ysia.ru

На Волыни охотник из карабина "Вепрь-308" случайно выстрелил в местного жителя. ЧП произошло этой ночью, возле села Рудня, Старовиживского района.

"Около трех ночи в полицию от врача экстренной медицинской помощи поступило сообщение об огнестрельном ранении", – сообщает полиция Волыни.

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Правоохранители установили, что 35-летний житель поселка Люблинец Ковельского района во время охоты по неосторожности ранил 45-летнего местного жителя. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Полиция изъяла оружие. Открыто досудебное расследование. Виновному за "убийство по неосторожности" грозит ограничение свободы или тюремный срок от трех до пяти лет.

Напомним, львовского политика убили на охоте, перепутав с кабаном/
убийство, охота, Волынь, выстрел

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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