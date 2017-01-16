На Волыни возле фермы нашли двух мертвых детей

В одном из сел Волынской области трагически погибли двое детей, 10 и 14 лет. Во время прогулки младший из них упал в яму, заполненную водой, а второй бросился спасать товарища.

"В селе Мартыновка Луцкого района у животноводческой фермы в яме обнаружены тела двух подростков. Согласно заключению медиков, смерть наступила в результате утопления", – сообщает волынская полиция.

При поверхностном осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено. Полиция открыла уголовное производство и проводит досудебное расследование.

Напомним, недавно озере Песочное в Волынской области во время катания перевернулась лодка, в которой находились трое братьев и сестра. Дети были без сопровождения родителей или взрослых. Один из мальчиков погиб.