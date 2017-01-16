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На Волыни возле фермы нашли двух мертвых детей http://www.segodnya.ua/img/article/7886/12_main.1484565680.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/12_tn.1484565680.jpg Запад Старший пытался спасти младшего мальчика, но все завершилось трагедией

На Волыни возле фермы нашли двух мертвых детей

Сегодня, 14:02

Старший пытался спасти младшего мальчика, но все завершилось трагедией

Дети упали в яму с водой. Фото: panoramio.com
Дети упали в яму с водой. Фото: panoramio.com

В одном из сел Волынской области трагически погибли двое детей, 10 и 14 лет. Во время прогулки младший из них упал в яму, заполненную водой, а второй бросился спасать товарища.

"В селе Мартыновка Луцкого района у животноводческой фермы в яме обнаружены тела двух подростков. Согласно заключению медиков, смерть наступила в результате утопления", – сообщает волынская полиция.

При поверхностном осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено. Полиция открыла уголовное производство и проводит досудебное расследование.

Напомним, недавно озере Песочное в Волынской области во время катания перевернулась лодка, в которой находились трое братьев и сестра. Дети были без сопровождения родителей или взрослых. Один из мальчиков погиб.
дети, смерть, полиция, Волынь Луцк

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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