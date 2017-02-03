На Яворовский полигон прибыли более 300 военных НАТО (фото)

Сегодня, 07:27

В течение года здесь проведут учения на полигоне для четырех подразделений ВСУ


Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

На Яворовский полигон во Львовской области прибыли военные инструкторы из США, Канады, Великобритании, Дании, Литвы и Польши. Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, всего в Украину прибыли более 300 военнослужащих НАТО. Цель их приезда – тренировка украинских бойцов по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы – Украина (JMTG-U)".

В течение года здесь проведут учения на полигоне для четырех подразделений ВСУ, а это свыше 1200 солдат и офицеров, имеющих боевой опыт. В подготовке украинских воинов будет принимать участие также и боевая группа 45-й пехотной бригады Национальной гвардии ВС США (штат Оклахома), которая будет возглавлять учебный курс.

"Торжества начали с молитвы и выполнения государственных гимнов стран-участниц. После этого боевая группа 45-й пехотной бригады Национальной гвардии вооруженных сил (ВС) США (штат Оклахома), военнослужащие которой примут участие в подготовке украинских воинов, торжественно взяла на себя руководство тренировочной группой", – говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"Мы осознаем важность тренировок с украинскими солдатами, ведь события, которые разворачиваются на востоке Украины, являются настоящей борьбой ВС Украины за те ценности, которые разделяет весь цивилизованный мир", – сказал начальник "Объединенной многонациональной тренировочной группы – Украина" полковник ВС США Дэвид Джордан.

Посол США в Украине Мари Йованович подчеркнула, что в эти дни на Донбассе продолжаются бои под Авдеевкой. "Город страдает от гуманитарной катастрофы. Поэтому мы будем прилагать все усилия для свободы и мира в Украине", – сказала она.

Напомним, 29 января на востоке Украины в районе Авдеевки обострилась ситуация, когда пророссийские боевики усилили обстрелы промзоны. Интенсивные боевые действия с применением реактивных систем залпового огня "Град" продолжались с небольшим перерывом 30 и 31 января.

1 февраля донецкий губернатор Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации предоставила письменное подтверждение гарантий об установлении режима тишины в районе Авдеевки.

Однако с утра четверга группировка "ДНР" вновь применяла тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, сообщили в 72-й бригаде ВСУ.
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Источник:

"Сегодня"

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