На Закарпатье 3-летняя девочка задушила подушкой родного брата

Сегодня, 15:35

Мальчик громко плакал, пока мама ненадолго отлучилась,  и сесра положила ему на лицо подушку

Детей оставили на пару минут без присмотра. Фото: sovet.kidstaff.com.ua
Детей оставили на пару минут без присмотра. Фото: sovet.kidstaff.com.ua

На Закарпатье 3-летняя девочка во время игры задушила своего новорожденного братика. Трагедия произошла в селе Тарасовка Тячевского района.

"По словам родителей, смерть наступила от удушения подушкой, которую на лицо ребенка положила их старшая дочь. В полицию о смерти новорожденного сообщил врач", – сообщает пресс-служба полиции Закарпатья.

Как оказалось, 20-летняя мать оставила  двух  детей в спальне без присмотра. А когда вернулась, минут через  10-15, то увидела на лице у 6-месячного сына подушку. По предварительной версии, младенец громко плакал, и девочка накрыла его с головой.

Полицейские, при осмотре тела ребенка, видимых повреждений не обнаружили. Окончательную причину смерти выяснят медики после судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, недавно в Ровенской областной детской больнице умер 5-летний мальчик. Родители обвиняют в халатности врачей.
Закарпатье, трагедия, дочь, мать, младенец

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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