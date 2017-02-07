На Закарпатье 3-летняя девочка задушила подушкой родного брата

Мальчик громко плакал, пока мама ненадолго отлучилась, и сесра положила ему на лицо подушку

На Закарпатье 3-летняя девочка во время игры задушила своего новорожденного братика. Трагедия произошла в селе Тарасовка Тячевского района.

"По словам родителей, смерть наступила от удушения подушкой, которую на лицо ребенка положила их старшая дочь. В полицию о смерти новорожденного сообщил врач", – сообщает пресс-служба полиции Закарпатья.

Как оказалось, 20-летняя мать оставила двух детей в спальне без присмотра. А когда вернулась, минут через 10-15, то увидела на лице у 6-месячного сына подушку. По предварительной версии, младенец громко плакал, и девочка накрыла его с головой.

Полицейские, при осмотре тела ребенка, видимых повреждений не обнаружили. Окончательную причину смерти выяснят медики после судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, недавно в Ровенской областной детской больнице умер 5-летний мальчик. Родители обвиняют в халатности врачей.