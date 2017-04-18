На Закарпатье активно высаживают новые леса

На Закарпатье всей общиной высаживают леса. Вблизи границы со Словакией саженцами засадили два гектара.

"Есть две плантации. Первая – это елки и вторая – это другие посадочные материалы. Для меня работа очень интересная, ведь лес – это наша жизнь. Лес – это легкие планеты", – говорит Владислав Кий, участник экологической акции.

На этом участке в прошлом году ветер повалил много деревьев. Старые практически полностью уничтожил. Теперь лес восстанавливают новыми, более устойчивыми породами деревьев.

"Примерно 350 деревьев были сплошь свергнуты ветром. Участок нужно было срочно расчищать, пока там не завелись вредители и болезни леса", – Василий Кий, директор ужгородского лесхоза.

Уже в конце апреля лесоводы Закарпатья планируют провести еще одну масштабную акцию. Деревья высадят в самых высокогорных районах области.