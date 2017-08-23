На Закарпатье грузовик с дровами рухнул в пропасть: погибли двое

Еще одного пострадавшего доставили в реанимацию с множественными травмами

В районе села Колочава Межгорского района произошло ДТП, в котором мгновенно погибли двое мужчин. Еще одного пострадавшего доставили в реанимацию с множественными травмами.

"22 августа, около 20.00 водитель грузового автомобиля "Урал", загруженного дровами, двигался по грунтовой дороге в лесу и не справился с управлением. В результате грузовик съехал с дороги и перевернулся в пропасть", – сообщает полиция Закарпатья.

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По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Напомним, на трассе Мукачево–Рогатин–Львов не разминулись автомобили "ВАЗ-2104" и VW Transporter T5, и четверых пассажиров зажало в авто