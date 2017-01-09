В Ужгороде из кафе сбежал 3-метровый питон (фото)
Змей, выскользнувший из террариума в частном заведении, спрятался от людей вентиляционной шахте
В одном из частных кафе Ужгорода из террариума сбежал 3-метровый питон. На поиски змея владелец заведения вызвал спасателей.
"Мужчина рассказал, что змея, скорее всего, находится в вентиляционной шахте под полом, доступ к которой ограничен", – сообщают в ГСЧС Закарпатской области.
Для того чтобы достать змея из его укрытия, спасатели демонтировали часть пола и вернули его на прежнее место.
Напомним, недавно медведь сбежал из Национального парка в Польше, чтобы вдохнуть глоток свободы в диких карпатских лесах. В придачу косолапый "захватил" ошейник с GPS-навигатором.
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