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В Ужгороде из кафе сбежал 3-метровый питон (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/89_main.1483972828.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/89_tn.1483972828.jpg Запад Змей, выскользнувший из террариума в  частном заведении, спрятался от людей вентиляционной шахте

В Ужгороде из кафе сбежал 3-метровый питон (фото)

Сегодня, 16:57

Змей, выскользнувший из террариума в  частном заведении, спрятался от людей вентиляционной шахте

В одном из частных кафе Ужгорода из террариума сбежал 3-метровый питон. На поиски змея владелец заведения вызвал спасателей.

"Мужчина рассказал, что змея, скорее всего, находится в вентиляционной шахте под полом, доступ к которой ограничен", – сообщают в ГСЧС Закарпатской области.

Для того чтобы достать змея из его укрытия, спасатели демонтировали часть пола и вернули его на прежнее место.

Напомним, недавно медведь сбежал из Национального парка в Польше, чтобы вдохнуть глоток свободы в диких карпатских лесах. В придачу косолапый "захватил" ошейник с GPS-навигатором.
Закарпатье, спасатели, кафе, змея, питон

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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