На Закарпатье из-за непогоды сошли лавины

Заблокированы снегом оказались шесть автомобилей, в которых находились 11 человек. Сейчас на месте работают спасатели

В среду, 4 января, на Закарпатье в результате ухудшения погодных условий сошли снежные лавины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В первом случае снежные массы сошли на автодорогу местного значения между населенными пунктами Нересниця и Ш. Луг Тячевского района. В результате было частично ограничено движение транспорта. На месте работали дорожные службы и спасатели.

Вторая лавина сошла на автодорогу местного значения Колочава – Хуст, между населенными пунктами с. Ольшаны Хустского района и с.Мерешор Межгорского района. Сейчас там работают спасатели и две единицы снегоочистительной техники.

"В результате схода этой лавины были заблокированы шесть автомобилей, в которых находилось 11 человек, которые покинули автомобили самостоятельно. Жертв и травмированных в результате происшествия нет. В настоящее время все 11 человек временно размещены в Ольшанском доме-интерната для детей-инвалидов", – говорится в оперативной информации пресс-службы ГСЧС в Закарпатской области.

По сообщению спасателей, также зафиксирован сход снежной лавины на дорогу местного значения в селе Усть-Черна Тячевского района. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 2 и 3 декабря 2016 года в Крыму резко ухудшилась погода. Сильный ветер повалил деревья в Ялте, Севастополе, Алуште. Деревьями раздавило несколько автомобилей. С южного склона горы Ай-Петри на 50-й км автодороги местного значения Ялта – Бахчисарай сошла небольшая лавина.