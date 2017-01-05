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На Закарпатье из-за непогоды сошли лавины http://www.segodnya.ua/img/article/7856/93_main.1483604880.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/93_tn.1483604880.jpg Запад Заблокированы снегом оказались шесть автомобилей, в которых находились 11 человек. Сейчас на месте работают спасатели

На Закарпатье из-за непогоды сошли лавины

Сегодня, 10:27

Заблокированы снегом оказались шесть автомобилей, в которых находились 11 человек. Сейчас на месте работают спасатели

Фото: venividi.ru
Фото: venividi.ru

В среду, 4 января, на Закарпатье в результате ухудшения погодных условий сошли снежные лавины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В первом случае снежные массы сошли на автодорогу местного значения между населенными пунктами Нересниця и Ш. Луг Тячевского района. В результате было частично ограничено движение транспорта. На месте работали дорожные службы и спасатели.

Вторая лавина сошла на автодорогу местного значения Колочава – Хуст, между населенными пунктами с. Ольшаны Хустского района и с.Мерешор Межгорского района. Сейчас там работают спасатели и две единицы снегоочистительной техники.

"В результате схода этой лавины были заблокированы шесть автомобилей, в которых находилось 11 человек, которые покинули автомобили самостоятельно. Жертв и травмированных в результате происшествия нет. В настоящее время все 11 человек временно размещены в Ольшанском доме-интерната для детей-инвалидов", – говорится в оперативной информации пресс-службы ГСЧС в Закарпатской области.

По сообщению спасателей, также зафиксирован сход снежной лавины на дорогу местного значения в селе Усть-Черна Тячевского района. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 2 и 3 декабря 2016 года в Крыму резко ухудшилась погода. Сильный ветер повалил деревья в Ялте, Севастополе, Алуште. Деревьями раздавило несколько автомобилей. С южного склона горы Ай-Петри на 50-й км автодороги местного значения ЯлтаБахчисарай сошла небольшая лавина.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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