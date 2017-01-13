На Закарпатье из-за снегопадов спасатели будут дежурить круглосуточно (видео)

Из-за сильных снегопадов в Закарпатье спасатели и работники дорожных служб будут дежурить круглосуточно. Магистрали расчищают непрерывно. До сих пор запрещено движение грузовиков на трассах "Киев-Чоп" и "Мукачево-Рогатин" и на окружной дороге Ужгорода, которая ведет к границе со Словакией.

Но самыми проблемными остаются участки на горных перевалах на границах со Львовской и Ивано-Франковской областями.



"Машины иногда не могут преодолеть и сельские дороги. Уже отбуксировано более 160 автомобилей. По сообщению синоптиков, кроме ухудшения погодных условий нас еще ожидает и лавиноопасность в горах. Кроме того, существует опасность схода снежных масс на автодороги государственного значения", – сказала Наталия Батыр, пресс-секретарь госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

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