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На Закарпатье из-за снегопадов спасатели будут дежурить круглосуточно (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7881/35_main.1484331452.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/35_tn.1484331452.jpg Запад Самыми проблемными остаются участки на горных перевалах на границах со Львовской и Ивано-Франковской областями

На Закарпатье из-за снегопадов спасатели будут дежурить круглосуточно (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:10

Самыми проблемными остаются участки на горных перевалах на границах со Львовской и Ивано-Франковской областями


Из-за сильных снегопадов в Закарпатье спасатели и работники дорожных служб будут дежурить круглосуточно. Магистрали расчищают непрерывно. До сих пор запрещено движение грузовиков на трассах "Киев-Чоп" и "Мукачево-Рогатин" и на окружной дороге Ужгорода, которая ведет к границе со Словакией.

Но самыми проблемными остаются участки на горных перевалах на границах со Львовской и Ивано-Франковской областями.

"Машины иногда не могут преодолеть и сельские дороги. Уже отбуксировано более 160 автомобилей. По сообщению синоптиков, кроме ухудшения погодных условий нас еще ожидает и лавиноопасность в горах. Кроме того, существует опасность схода снежных масс на автодороги государственного значения", – сказала Наталия Батыр, пресс-секретарь госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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