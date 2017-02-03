На Закарпатье лед и вода наделали много беды (фото,видео)

В некоторых домах стены и кровли получили повреждения, а уровень воды в помещениях достигает 30 см

На Закарпатье в результате таяния снега, ледовых заторов в водоемах, сильных дождей и повышения уровня грунтовых вод уже подтоплены 127 домохозяйств, 4 жилых дома и 25 гектаров сельхозугодий.

"Больше всего пострадали в Перечинском, Иршавском, Тячевском, Свалявском и Мукачевском районах", – сообщают в ГСЧС области.

Также, по информации спасателей, в регионе повреждены два жилых дома, один магазин, во многих местах подтоплены мосты и зафиксированы переливы воды на дорогах. В некоторых домах повреждены стены и кровли, а уровень воды в помещениях, начиная от пола, достигает 30 см.

На ликвидации последствий стихии работает 140 человек от ГСЧС, полиции, Укравтодора и других организаций. Также задействованы более 25 единиц техники.

Напомним, вчера на Закарпатье в первой половине дня с гор сошло шесть снежных лавин.