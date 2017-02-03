На Закарпатье лед и вода наделали много беды (фото,видео)

Сегодня, 16:27

В некоторых домах стены и кровли получили повреждения, а уровень воды в помещениях  достигает 30 см


Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

Закарпатье утопает в воде. Фото: ГСЧС

 


На Закарпатье в результате таяния снега, ледовых заторов в водоемах, сильных дождей и повышения уровня грунтовых вод уже подтоплены 127 домохозяйств, 4 жилых дома и 25 гектаров сельхозугодий.

"Больше всего пострадали в Перечинском, Иршавском, Тячевском, Свалявском и Мукачевском районах", – сообщают в ГСЧС области.

Также, по информации спасателей,  в  регионе повреждены два жилых дома, один магазин, во многих местах подтоплены мосты и зафиксированы переливы воды на  дорогах. В некоторых домах  повреждены стены и кровли, а уровень воды в помещениях, начиная от пола, достигает 30 см.

На ликвидации последствий стихии работает 140 человек от ГСЧС, полиции, Укравтодора и других организаций. Также задействованы более 25 единиц техники.

Напомним, вчера на Закарпатье в первой половине дня с гор сошло шесть снежных лавин.
вода, Закарпатье, лед, мосты, ГСЧС

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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